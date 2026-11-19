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Kırklareli İl Genel Meclisi, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında 270 bin 300 avro borç desteği talebini değerlendirilmek üzere komisyona havale etti.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 14'üncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, Kırklareli AFAD Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın ortak olduğu AB projesi kapsamında minibüs, pikap, arama kurtarma ekipmanları, dron, 2 bilgisayar ve 2 tablet alımına ilişkin İl Özel İdaresinden 270 bin 300 avro finansman borç desteği sağlanmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Bazı meclis üyeleri, kamu kurumları tarafından AB projelerine ilişkin İl Özel İdaresinden borç desteği istenmesine tepki gösterdi.

Gündem maddesi değerlendirilmek amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA