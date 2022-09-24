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Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı

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Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı

Kırklareli haberlerine göre Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda asayiş uygulaması yapıldı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda asayiş uygulaması yapıldı.

Yaklaşık 70 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 37 okul bahçesi, 15 park ve bahçe ile 4 metruk bina kontrol edildi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada okulla ilgisi olmayan ve çevreye rahatsızlık veren 7 şüpheliye 581'er lira olmak üzere 4 bin 67 lira ceza uygulandı.

Denetimde ayrıca bir şüphelinin üzerinde tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

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