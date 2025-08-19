Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 748 Bin 633'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Temmuz 2025 itibarıyla 748 bin 633'e yükseldi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 748 bin 633'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 temmuz ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistikleri açıkladı.

Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 173 bin 450, Edirne'de 203 bin 229, Tekirdağ'da ise 371 bin 954 oldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
