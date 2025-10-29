Haberler

Kırklareli'de Türk Yıldızları'nın Unutulmaz Gösterisi

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Kırklareli'de Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri düzenledi. Vatandaşlar, gökyüzünde çizilen ay-yıldız ve kalp figürlerini büyük bir hayranlıkla izledi.

KIRKLARELİ'de, Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık yarım saatlik uçuşta, pilotların gösterileri ilgiyle izlenirken, göğe çizilen ay-yıldız ve kalp alkış topladı.

Kırklareli'de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, THK'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kentin Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerindeki Kırklareli Barajı'na kurulan alandan izlenen etkinliğe Kırklareli Valisi Uğur Turan ve protokol üyeleri de katıldı. Saat 16.30'da başlayan gösteride, pilotların gösterileri nefes keserken, vatandaşlar da o anları ilgiyle izleyerek cep telefonlarıyla kaydetti. Akrobasi timinin gökyüzünde çizdiği ayyıldız ve kalp ise katılımcılardan alkış aldı.

Gösteri sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Yıldızları ekibinden gelen temsilcilere hediyeler verdi.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Gösteriyi izleyen üniversite öğrencisi Enes Yüce, tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlikti. Ben zaten sürekli havacılık etkinliklerine gidiyorum. Hele ki Türk bayrağı çizmeleri çok hoşuma gitti, tüylerim diken diken oldu. Keşke daha fazla böyle etkinlikler yapılsa" dedi.

Üniversite öğrencisi Kerem Peri de, "Bu gösteriyi çıplak gözle izlemek, telefonla kaydetmek çok güzel bir duygu. Tüylerimiz diken diken izledik. Milli duygularımız kabardı diyebilirim. Böyle etkinliklerin daha fazla olmasını isterdim" diye konuştu.

'SEVEREK İZLEDİK'

İstanbul'dan gelen Efe Özçetin ise Türk Yıldızları'nın her zaman göğüsleri kabartan gösteriler yaptığını söyleyerek, "Gösteri çok güzel. İstanbul'da da birkaç defa denk geldim. Severek izledik. Küçükken hep pilot olmak isterdim ama nasip elektrik okumak oldu. Türk Yıldızları her zaman göğsümüzü kabartan şeyler yapıyorlar, onlara teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
