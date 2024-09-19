Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Gaziler ve Gençler Sportif Etkinlikte Buluştu

Kırklareli'de Gaziler ve Gençler Sportif Etkinlikte Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valiliği tarafından düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğinde gaziler, gençlerle bir araya gelerek dart, basketbol oynadı ve bilek güreşi yaptı. Kıbrıs Gazisi Necdet Sakallı, gençliği hatırlayarak hem mutlu hem de hüzünlü anlar yaşadığını ifade etti.

Kırklareli'nde gaziler, sportif etkinlikte gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince Atatürk Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle karşı karşıya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Gaziler, sportif etkinliklere bilek güreşiyle başladı.

Güreş esnasında müsabakayı izleyen diğer gaziler de silah arkadaşlarının kazanması için tezahüratta bulundu. Bilek güreşinde yenen gaziler sevindi.

Etkinlikte gaziler antrenörler eşliğinde basket ve dart atıp ve masa tenisi de oynadı, penaltı çekti.

Kıbrıs Gazisi Necdet Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte gençliğini tekrardan yaşadığını belirtti.

Gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sakallı, bir yandan da gençliğini hatırlayıp hüzünlendiğini söyledi.

Çok eğlendiklerini dile getiren Sakallı, "Çocuklarla spor salonunda oynadık. Top oynadık, dart attık, bilek güreşi yaptık. Çok mutluyuz. Gençliğimi, çocukluğumu hatırladım. Tüm duyguları aynı anda yaşadım. Hem hüzünlendim, hem mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile gazilerin yakınları da katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Kırklareli Valiliği Yerel Haberler Basketbol Savunma Güncel Kıbrıs Yaşam Spor

İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kumluca, Kemer 19-20 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });