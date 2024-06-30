Kırklareli Belediyesi ve Mehmetçik yangın tatbikatı düzenledi
Kırklareli Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı işbirliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, itfaiye çavuşu Sinan Gebecik tarafından Mehmetçik'e yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.
Kırklareli Belediyesince Mehmetçik'in katıldığı yangın tatbikatı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı işbirliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı bildirildi.
Orgeneral Haydar Sükan Kışlası'nda gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye çavuşu Sinan Gebecik tarafından Mehmetçiğe yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.
Daha sonra kışla bahçesinde ateş, askerler tarafından söndürüldü.