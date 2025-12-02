Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediyesinde, Meclis Başkan Vekili Adem Sevim başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026 yılında geçerli olmak üzere taksi ve otogar giriş çıkış tarifelerine zam yapıldı.

Toplantıda, Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından taksi ücret tarifelerine zam yapılması talebi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Hizmetleri Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, taksimetre açılış tarifesi 65 liradan 75 liraya, kilometre başı alınan ücret 45 liradan 55 liraya, en kısa mesafe ücreti ise 130 liradan 150 liraya çıkarılması, ayrıca bekleme ücreti dakikada 6 liradan 7 liraya yükseltilmesi görüşüne yer verildi.

Ücret tarifesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Kırklareli Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Terminaline 6 aylık süreyle geçerli olmak üzere giriş çıkış ücretlerine zam yapılması talebi değerlendirildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Hizmetleri Komisyonunca hazırlanan raporda şehirler arası otobüsler için 420 liradan 600 liraya yükseltilmesi uygun görüşü bildirildi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.