Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Kesimoğlu, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Kesimoğlu, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin", fotoğrafını seçen Kesimoğlu, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'ın "Haykırış" fotoğrafını oyladı.
Kesimoğlu, çevre ve yaşam kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", haber kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", spor kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğrafına oy verdi.