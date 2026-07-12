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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, esnafla bir araya geldi

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulunarak talepleri dinledi ve esnafın kentin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Bulut, gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Bulut, alın teriyle şehrin üretim gücüne değer katan esnafın kentin gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Bulut, "Güler yüzleri, samimi sohbetleri ve kıymetli görüşleri için tüm esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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