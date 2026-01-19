Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, görevine başladı.

Sarıibrahim, Valilik bahçesinde, vali yardımcıları, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Sarıibrahim, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandığı Kırıkkale Valiliği görevine bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Anadolu'nun kalbinde yer alan, demir çelikten silah ve savunma sanayisine, tarımdan ulaşıma kadar ülkenin stratejik can damarlarından olan "Cumhuriyet şehri" Kırıkkale'de göreve başlamanın onurunu ve heyecanını yaşadığını ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Bizleri bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Göreve başladığımız andan itibaren hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, vatandaş odaklı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla tüm mesai arkadaşlarımızla Kırıkkale'mize hizmet etmeye sonsuz bir gayretle çalışacağız. Bu manada kapımızı tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık tutacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Kırıkkale'mizi daha ileriye taşımak adına milletvekillerimiz başta olmak üzere, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve basın mensuplarımızla uyum ve işbirliği içerisinde azim ve kararlılıkla çalışacağız."

Kentte daha önce görev yapan valilere de hizmetleri için teşekkür eden Sarıibrahim, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.