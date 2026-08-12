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Kırıkkale'de personele madde bağımlılığı eğitimi

Kırıkkale'de personele madde bağımlılığı eğitimi
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Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında seminer verildi. Psikologlar; bağımlılık türleri, etkileri, erken belirtiler ve korunma yollarını anlatarak farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında eğitim verildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Hatice Hanım Kız Yurdu Toplantı Salonu'ndaki seminerde, kurum psikologları tarafından personele madde bağımlılığıyla mücadele ile ilgili bilgiler verdi.

Seminerde bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığın erken belirtileri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunma yollarına değinilirken, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması, gençlere daha bilinçli ve doğru yaklaşımın önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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