Kırıkkale Osb'de Yangın... Vali Makas: "Can Kaybımız Yok"

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahalenin Kırıkkale'nin yanı sıra Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir'den itfaiye ekipleriyle birlikte sürdüğünü belirterek, "Herhangi bir can kaybımız yok. Buna şükürler olsun" dedi.

Kırıkkale OSB'deki Bahadır Kimya'ya ait tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük çaplı yangın nedeniyle Kırıkkale'ye çevre illerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Makas, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kırıkkalemize, hemşehrilerimize ve OSB'mize geçmiş olsun. Bugün birinci OSB'miz olan Kırıkkale OSB'de Bahadır Kimya'da bir yangın ihbarı neticesinde buradayız ve yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 tane hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikamızda gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Yangın ilk aşamada kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. An itibariyle Ankara'dan 26 tane araçla takviye gelen kuvvetlerle beraber yangına müdahalemiz sürüyor. Yangını çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın inşallah genişlemeden söndürülecek. Hedefimiz o, planlamamız o. Fakat burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malumunuz biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Çok eski bir OSB burası. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan da olayı bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD ekiplerimizle ve tüm Kırıkkale itfaiyesi dahil olmak üzere Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleri ile beraber devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş adamlarımızın katkısı var. Tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar bize. İnşallah en kısa zamanda söndürerek işlemi bitirmiş olacağız. Hamdetmemiz gereken tarafı herhangi bir can kaybımız yok. Buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan olayı sonuçlandırmış olacağız, diğer fabrikalara da sıçramadan."