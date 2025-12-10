Haberler

Kırıkkale Osb'de Yangın... Vali Makas: "Can Kaybımız Yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahadır Kimya fabrikasında çıkan yangına Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir'den gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı olmadığını duyurdu.

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahalenin Kırıkkale'nin yanı sıra Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir'den itfaiye ekipleriyle birlikte sürdüğünü belirterek, "Herhangi bir can kaybımız yok. Buna şükürler olsun" dedi.

Kırıkkale OSB'deki Bahadır Kimya'ya ait tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük çaplı yangın nedeniyle Kırıkkale'ye çevre illerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Makas, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kırıkkalemize, hemşehrilerimize ve OSB'mize geçmiş olsun. Bugün birinci OSB'miz olan Kırıkkale OSB'de Bahadır Kimya'da bir yangın ihbarı neticesinde buradayız ve yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 tane hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikamızda gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Yangın ilk aşamada kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. An itibariyle Ankara'dan 26 tane araçla takviye gelen kuvvetlerle beraber yangına müdahalemiz sürüyor. Yangını çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın inşallah genişlemeden söndürülecek. Hedefimiz o, planlamamız o. Fakat burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malumunuz biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Çok eski bir OSB burası. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan da olayı bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD ekiplerimizle ve tüm Kırıkkale itfaiyesi dahil olmak üzere Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleri ile beraber devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş adamlarımızın katkısı var. Tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar bize. İnşallah en kısa zamanda söndürerek işlemi bitirmiş olacağız. Hamdetmemiz gereken tarafı herhangi bir can kaybımız yok. Buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan olayı sonuçlandırmış olacağız, diğer fabrikalara da sıçramadan."

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title