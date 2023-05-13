Kırıkkale'de vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
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Kırıkkale'de vagonun üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.
Kırıkkale'de vagonun üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki M.A.A, Kırıkkale Tren Garı'nda bekleyen boş yakıt vagonunun üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve vücudunda 3. derece yanık oluşan çocuk, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel