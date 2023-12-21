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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

Emre S. idaresindeki 06 R 3947 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yenişehir Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Emre D'nin kullandığı 71 ADE 854 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 71 ADE 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki yayaya çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaya Sünnetullah N. ile araçlardaki Aleyna K, Ayşegül C. ve Samet B. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Yenişehir Ankara Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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