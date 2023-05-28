Kırıkkale'de Hasta Çift Sağlık Görevlilerinin Yardımıyla Oy Kullandı

Kırıkkale'de hasta çift, ambulansla götürüldükleri okulda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi. Yenimahalle'deki evlerinden rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 63 yaşındaki Çelebi ve 64 yaşındaki eşi Zöhre Köksal, ambulansla Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.

Kırıkkale'de hasta çift, ambulansla götürüldükleri okulda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Yenimahalle'deki evlerinden rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 63 yaşındaki Çelebi ve 64 yaşındaki eşi Zöhre Köksal, ambulansla Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.

Köksal çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü.

Oylarını kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Çelebi Köksal, görevlilere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, hepsine minnettarım." dedi.

Zöhre Köksal da kendilerine yardımcı oldukları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.