Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan K.D'yi ikametinde gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan K.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.