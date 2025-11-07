Haberler

Kırıkkale'de Bahşılı Havucu Hasadı Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 200 dönümlük arazide yapılan havuç hasadında yaklaşık 5 bin ton ürün elde edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Bahşılı Havucu'nun özel aromasını ve kalitesini vurguladı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 200 dönümlük arazide ekili olan havucun hasadı gerçekleştirildi.

Doğruer Mahallesi'nde Fatih Dursun Parlak'a ait arazideki hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de katıldı.

Yaklaşık 5 bin ton ürün elde edilen bölgede incelemelerde bulunan Ateş, Bahşılı toprağının yapısı ve sulama suyunun kalitesiyle havuca özel bir aroma kazandırdığını belirtti.

Ateş, "Bahşılı Havucu markasını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bölgede yetiştirilen kaliteli ürünlerimiz hem Kırıkkale hem de Ankara pazarlarında tüketicilerle buluşuyor. Üreticilerimizin emekleriyle bu markayı daha da büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Parlak ise üretime devam ettiklerini ve devlet desteği ile sera kurmayı planladıklarını kaydetti.

Hasada, Bahşılı İlçe Tarım Müdürü Davut Balcı ve yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.