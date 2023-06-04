Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın paniği

Güncel Haberler

Kırıkkale'de iki katlı müstakil bir evin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2122'nci Sokak'ta meydana geldi.

Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın paniği

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki katlı müstakil bir evin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2122'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangının etkisiyle evde maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Oturdukları evin alt katında çıkan yangını fark ettiklerini ifade eden Hidayet Ölmez, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kırıkkale Karşıyaka İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title