Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale Belediyesi Kent Lokantası Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi tarafından Ankara Caddesi'nde hizmete açılan Kent Lokantası'nda günlük 4 çeşit yemek 60 lira olarak sunulmakta. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara daha iyi hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti.

Kırıkkale Belediyesi Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi'ndeki lokantanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, lokantada 4 çeşit yemeğin 60 lira olacağını belirtti.

Vatandaşların coşku ve sevincinin kendisini daha çok cesaretlendirdiğini aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Görüyorum ki yalnız yürümüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri nasıl vatandaşımıza dokunuruz, nasıl hizmet ederiz, problemleri ihtiyaçları nasıl çözeriz bunun gayreti içerisindeyiz. Vatandaşımızın sorunlarını, sıkıntıları ve karşılaştığı güçlükleri biliyoruz. Her gün daha çok çalışacağız, gerekirse uyumayacağız ve Kırıkkale'mizin problemlerini teker teker çözeceğiz."

Yaklaşık 2 haftalık çalışmayla Kent Lokantasını açtıklarını ifade eden Önal, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Önal, açılışın ardından belediye başkan yardımcıları Ömer Eldemir ve Recep Sefer'le tezgaha geçerek müşterilere yemek ikram etti.

Açılışa, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, dernek ve Oda Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Kırıkkale Belediyesi Yerel Haberler Kent Lokantası Ekonomi Güncel Ankara Yaşam

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı

"Seçim zamanında yapılacak ama o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı

Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cut Out tekniği nedir? Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu (TEKİRDAĞ)? Runtime Exception ne demek? Bollywood nedir? Yalan 15. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki! Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi? Meritking nedir? Meritking news ne sitesidir? Al Shorta Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Shorta Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme link! Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklandı mı? Eyüp Sabri Tuncer Avrupa'da neden yasaklandı? Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title