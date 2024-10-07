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Kırıkkale Belediyesi 23 Yeni Araç ile Filoya Katkı Sağladı

Kırıkkale Belediyesi 23 Yeni Araç ile Filoya Katkı Sağladı
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Kırıkkale Belediyesi, düzenlediği törenle 23 yeni aracı filosuna kattı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, bu araçlarla 200 bine yakın vatandaşa daha iyi hizmet vereceklerini belirtti. Araçların toplam maliyeti 41 milyon lira ve amortisman süresi yaklaşık 2 yıl.

Kırıkkale Belediyesinin filosuna 23 yeni araç katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Çıktıkları bu yolda 200 bine yakın vatandaşa hizmet verebilmek için gece gündüz demeden, bahanelere sığınmadan, yılmadan ve yorulmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini aktaran Önal, şöyle konuştu:

"Bu hizmetlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde yerine getirebilmek için araç filomuzu da sürekli güçlendirmemiz, son teknolojik ekipmanlarla donatmamız gerekiyor. Bu doğrultuda iş makineleriyle birlikte toplam 23 aracımızı belediyemizin bünyesine kazandırdık. Birlikte belediyemizin sahip olduğu araç sayısını da artırmış olduk. Bu araçlarımızın belediyemize maliyeti 41 milyon lira. Yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede araçların tamamı kendisini amorti etmiş olacak. Belediye garajımızı kendi imkanlarımız ve öz sermayemizle arttırmış olduk."

Konuşmanın ardından dua edilerek kurdele kesildi.

Etkinliğe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve vatandaşlar katıldı.

Önal ve beraberindekiler, daha sonra araçları inceledi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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