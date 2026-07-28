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Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, esnaf ziyaret yaptı

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, esnaf ziyaret yaptı
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Önal, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Önal, ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Güler yüzleri, samimiyetleri ve misafirperverlikleri için esnaflara teşekkür eden Önal, Kırıkkale için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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