Kırgızistan küresel finans piyasalarında imaj projeleriyle yer almaya hazırlanıyor

Kırgızistan, uluslararası finans piyasalarında ülkenin yatırım potansiyelini artırmak ve imajını güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sermaye piyasalarına erişim süreçlerini koordine etmek amacıyla kurulan Bakanlıklar Arası Çalışma Grubu, Bakanlar Kurulu Başkan Birinci Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev'in liderliğinde toplandı.

Toplantı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın "Yatırım İklimini Geliştirmek ve Dış Finansman Kaynaklarına Erişimi Genişletmek İçin Bazı Tedbirler Hakkında Kararname"sinin uygulanması kapsamında yapıldı.

Amangeldiyev, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın küresel finans piyasalarında şeffaf ve gelecek vadeden bir aktör olarak konumlanmasını sağlayacak stratejik imaj projelerinin önemine dikkati çekti.

Devlet işletmelerinin yönetim anlayışında köklü bir değişim gerektiğini vurgulayan Amangeldiyev, şu ifadeleri kullandı:

"Kırgızistan'ın küresel arenada kendini kanıtlamasını sağlayacak büyük ölçekli projeleri hayata geçirmeliyiz. Devlet işletmelerinin yönetiminde yeni bir seviyeye geçilmesi, küresel yatırım topluluğuna güçlü bir sinyal gönderecektir. Hedefimiz, ülkemizi uluslararası finans piyasalarında güvenilir ve şeffaf bir paydaş haline getirmektir."

Toplantıda ayrıca, uluslararası tahvil ve hisse senedi ihracı süreçlerinde bakanlıklar arası koordinasyon ele alınırken, yerli şirketlerin uluslararası borsa araçlarıyla çalışmaya hazırlanması için atılacak ek adımlar da belirlendi.