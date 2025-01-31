Kırgızistan ve Rusya Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kasımaliyev'in Rusya Başbakanı Mişustin ile görüşmesinde, ekonomik işbirliği, ticareti geliştirme, enerji güvenliği ve ulaştırma bağlantıları da dahil olmak üzere ikili işbirliği ele alındı.

Kasımaliyev, Kırgızistan ile Rusya arasında stratejik ortaklık bulunduğunu, bu çerçevede enerji, sanayi, tarım, eğitim ve dijital ekonomi alanlarında önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

"Ülkeler arasında dostane ilişkilere her zaman değer verdik." diyen Kasımaliyev, ikili temasların ve etkileşimlerin yüksek dinamiği, Kırgız-Rus gündemindeki konuların zamanında çözülmesine olanak sağladığını belirtti.

Mişustin de iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyesine dikkati çekerek, öncelikli alanlardaki işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemini vurguladı.

Rusya, şirketlerinin geleceğinden endişe duydu

Rusya hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mişustin, Kasımaliyev ile görüşmesinde, Kırgızistan'da faaliyet gösteren Rus sermayeli şirketlerin şikayetlerini dile getirdi.

Kendilerini ciddi şekilde endişelendiren birçok konunun bulunduğunu söyleyen Mişustin, "Bunlar, Rus şirketlerine karşı Kırgızistan'ın resmi organlarının üst düzey temsilcileri tarafından yapılan asılsız iddialar ve yasa dışı açıklamalardır. Kırgızistan yönetiminden şirketlerimiz üzerindeki idari baskıyı durdurmasını ve Rus yatırımcıların hak ve meşru çıkarlarının korunmasını sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.