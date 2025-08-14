Kırgızistan ve Afganistan Ticaret Ofisleri Açma Konusunda Anlaştı

Kırgızistan ve Afganistan, ticaret ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla her iki ülkede ticaret ofisleri açma konusunda anlaştı. Anlaşma, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili arasında yapılan görüşmelerde sağlandı.

BİŞKEK, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan ve Afganistan, ticaret ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla her iki ülkede ticaret ofisleri açma konusunda anlaştı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı basın servisinden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, anlaşma Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov ile Bişkek'i ziyaret eden Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nooruddin Azizi arasındaki görüşmelerde sağlandı.

Sıdıkov, Afgan heyetinin ziyaretinin ikili işbirliğini daha da derinleştirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ekonominin gelecek vaat eden sektörlerinde karşılıklı fayda sağlayacak yeni işbirliği alanlarını değerlendirme niyetini dile getiren Kırgız tarafı, yürütülen ekonomik reformlar ve ticaret hacmini artırma potansiyeli hakkında da Afgan tarafına bilgi verdi.

Azizi ise özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında ikili işbirliğini genişletme fırsatlarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
