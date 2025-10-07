Kırgızistan, TDT Dönem Başkanlığını Azerbaycan'a Devretti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dönem başkanlığını Azerbaycan'a devrettiklerini belirterek " Azerbaycan'ın başkanlığında teşkilatın gelişimini sürdüreceğinden, uluslararası arenadaki otoritesini güçlendireceğinden ve tüm Türk halklarının yararına yeni ve önemli girişimler hayata geçireceğinden eminim." dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen TDT'nin "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı 12. Zirvesi'nde konuştu.

İki bin yıldan eskiye uzanan zengin bir tarihi olan Cebele şehrinde ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür eden Caparov, zirvenin "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasının bugünün en güncel konusu olduğuna dikkati çekti.

Caparov, "Gebele Zirvesi'nin ardından Kırgız Cumhuriyeti, TDT dönem başkanlığını resmen tamamlıyor ve bayrağı kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devrediyoruz. Azerbaycan'ın başkanlığında teşkilatın gelişimini sürdüreceğinden, uluslararası arenadaki otoritesini güçlendireceğinden ve tüm Türk halklarının yararına yeni ve önemli girişimler hayata geçireceğinden eminim." diye konuştu.

TDT'nin tüm üye devletlerine, dönem başkanlığı süresince Kırgızistan'a gösterdikleri destek ve güven için şükranlarını ileten Caparov, Kırgızistan'ın ekonomi, ticaret, yatırım ve finans alanlarında işbirliği için bir Yol Haritası hazırladığını ve bunun ülkeler arasındaki ekonomik bağların daha da derinleşmesine ivme kazandıracağını kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, "Bu dönem bizim için önemli ve zorlu bir dönemdi. Yıl boyunca birliğimizi güçlendirmeye, işbirliğini geliştirmeye ve ortak hedeflere ulaşmaya önemli katkılarda bulunmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Siyasi ve insani trajedi" olarak nitelendirdiği "Gazze'de yaşanan acıları" Kırgız halkının paylaştığını ifade eden Caparov, sorunun barışçıl yollardan uluslararası normlara ve prensiplere uygun, adil bir çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Caparov, TDT üyelerini, ülkesinde 30 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerine uluslararası gözlemci olarak katılmaya davet etti.