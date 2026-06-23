Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde, Kırgızistan- Özbekistan arasında 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki uzun vadeli ve kapsamlı ikili işbirliğinin ele alındığı toplantıya, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Adılbek Kasımaliyev ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlık etti.

Kasımaliyev, yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın Özbekistan ile ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine özel bir önem atfettiğini belirterek, "2025 yılı sonu itibarıyla ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 19 artış göstererek 1 milyar doları aşmış bulunuyor. Bu rakamın son 5 yılda iki katına çıktığını ifade etmek istiyorum. 2030 yılına kadar karşılıklı ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak için hedef koyduk." dedi.

Aripov ise gerçekleştirilen görüşmelerin iki kardeş halkın refahı adına somut projelerin hayata geçirilmesini hedeflediğini vurgulayarak, Özbek tarafının bu işbirliğini her alanda desteklemeye ve geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ardından, iki ülke arasında 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü imzalandı.