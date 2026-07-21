Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ülkenin yüz ölçümünün 15 bin 572 hektar genişlediğini bildirdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, komşu ülkelerle tamamlanan sınır belirleme çalışmaları sonucunda ülkenin yüz ölçümünün 15 bin 572 hektar arttığını bildirdi.

Caparov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, komşu ülkelerle gerçekleştirilen devlet sınırı belirleme çalışmaları sonrasında Kırgızistan'ın yüz ölçümünün genişlediğini belirtti.

Sınırların netleşmesiyle birlikte ülkenin yüz ölçümünün 15 bin 572 hektar artarak 20 milyon 9 bin 572 hektara (yaklaşık 200 bin 96 kilometrekare) ulaştığını vurgulayan Caparov, bu alanın yüzde 94,4'ünün dağlık araziden oluştuğunu kaydetti.

Caparov, ülkedeki toplam tarım arazisi varlığının 6 milyon 732 bin hektar olduğuna, bu alanın 1 milyon 82 bin hektarının özel mülkiyette tarımsal amaçlı kullanıldığına işaret etti.

Çeşitli amaçlar için kullanılan 18 milyon 698 bin hektar arazinin de devlet ve belediye mülkiyetinde olduğunu hatırlatan Caparov, bunun 18 milyon 639 bin hektarının devlete, 59 bin hektarının ise belediyelere ait olduğunun altını çizdi.

Caparov, yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için tahsis edilen arazilere de değinerek, "1992 yılından bu yana yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde tahsis edilen toplam alan, ülke topraklarının yüzde 0,1'inden azını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yatırım ve toprak tahsisinde yeni düzenleme sinyali

Caparov, ülkede 49 yıllık arazi kiralama sözleşmesini imzalayan birçok kiracının henüz inşaata başlamadığını, son 5 yılda, bu tür arazilerin yeniden satıldığı, el değiştirdiği veya kötüye kullanıldığı çok sayıda vakayı ortaya çıkardıklarını bildirdi.

Yatırım ve toprak tahsisinde yeni düzenleme gerektiğini savunan Caparov, "49 yıllığına kiralanan bir arazinin 36 yıl veya daha fazla süreyle herhangi bir inşaat yapılmadan kalması veya üçüncü şahıslara yeniden satılması kabul edilemez. Bu nedenle, bu alanda düzeni sağlamak için mevcut mevzuatı revize etmeyi öneriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Caparov, tahsis edilen her arsanın Kırgızistan'ın yararına olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Her yatırım projesini "toprak satışı" olarak sunarak insanların duygularıyla oynanmaması ve kamuoyunun manipüle edilmemesi gerektiğine işaret eden Caparov, Kırgızistan topraklarının tek bir santimetresinin bile başka bir devlete devredilmeyeceğini kaydetti.