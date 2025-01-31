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Kırgızistan'dan Yapay Zeka Hamlesi: Hedef Dijital Dönüşüm

Kırgızistan'dan Yapay Zeka Hamlesi: Hedef Dijital Dönüşüm
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yapay zeka teknolojilerinin devlet kurumlarına entegre edilerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı ve ülkenin global teknoloji gündeminde daha güçlü bir konuma gelmeyi amaçladıklarını açıkladı. Yapay Zeka Ulusal Stratejisi'nin yakında kabul edileceği vurgulandı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yapay zeka teknolojilerinin devlet kurumlarına sistematik ve geniş çaplı olarak entegre etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kasımaliyev, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni Bir Çağın Teknolojileri" başlıklı 7. Dijital Almatı-2025 Uluslararası Forumu'nda konuştu.

Kasımaliyev, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve Kırgızistan'ın küresel teknoloji gündemindeki konumunu güçlendirmek amacıyla yapay zeka teknolojilerini, devlet kurumlarına sistematik ve geniş çaplı olarak entegre etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dijital dönüşümün Kırgızistan için 10 yıldan fazla bir süredir stratejik bir öncelik olduğuna işaret eden Kasımaliyev, "Yapay zeka bizim ortak önceliğimizdir ve günümüzde küresel teknolojik alanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ülkelerimizin sadece potansiyelini kullanması değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin aktif katılımcısı olması da önemlidir." şeklinde konuştu.

Kasımaliyev, stratejik kararlar almak ve ileri teknolojileri hayata geçirmek için Yapay Zeka Ulusal Konseyi'ni kurduklarını anımsatarak, Yapay Zeka Ulusal Stratejisi'ni de yakında kabul edeceklerini kaydetti.

"Küresel bir dijital merkez olma şansımız var"

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkelerinin dijital dönüşümünün başarılı olması için dijital becerilerin geliştirilmesi, startupların ve inovasyonların desteklenmesi ile siber güvenlik gibi alanlara odaklanılması gerektiğine değinen Kasımaliyev, "Küresel bir dijital merkez olma şansımız var. Bu bağlamda, bölgesel projeleri yönetmek ve stratejileri koordine etmek üzere Ortak Koordinasyon Kurulu'nun (OKK) oluşturulmasını öneriyorum. Kırgızistan, böyle bir yapıyı oluşturmak için pilot proje başlatmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın yer aldığı bölgenin dijital inovasyon ve sürdürülebilir kalkınmanın merkezi haline getirilebileceğini vurgulayan Kasımaliyev, "Bilgi, kaynak ve en iyi uygulamaların paylaşılacağı bölgesel yapay zeka merkezinin oluşturulması, vatandaşların verilerinin korunmasını sağlamak için yapay zekayı düzenleyen bölgesel standartların geliştirilmesi ve teknoloji engellerini ortadan kaldırmak için bölgesel veri merkezleri aracılığıyla bilgi işlem gücüne erişim sağlanması gerektiğini öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımaliyev, ülkede ulusal mevzuata dayanarak hukuki ve mali konularda vatandaşlara danışmanlık yapmaya başlayan yapay zeka robotu "Akılay"ın hayata geçirildiğini belirterek, yapay zeka kullanarak su kaynakları ve sorunları üzerine bir çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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