Kırgızistan'da 4. Halk Kurultayı toplandı

Güncelleme:
Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde 700 delegenin katılımıyla başlayan 4. Halk Kurultayı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve ülkedeki güncel sorunları ele almayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un sunumlarında, ekonomik büyüme ve yolsuzlukla mücadele konuları ön planda. Kurultay, devlet yetkilileri ile halk arasında bir iletişim platformu işlevi görüyor.

Kırgızistan'da toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ülkenin güncel sorun ve taleplerini ele almayı amaçlayan önemli bir platformu oluşturan Halk Kurultayı'nın dördüncüsü, başkent Bişkek'te başladı.

Yurt içi ve dışından 700 delegenin katılımıyla başlayan 4. Halk Kurultayı'na (Halk Buluşması) Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, kabine üyeleri, milletvekilleri ile davetliler katıldı.

Kurultay iktidar ile halk arasında güven köprüsü oldu

Divan başkanlığına Mambetkerim Çekirov'un seçildiği kurultayda, Cumhurbaşkanı Caparov, delegeler ve ulusa hitaben kapsamlı bir konuşma yaptı.

Hükümetin son bir yıldaki projeleri, yatırımları ve ekonomik gelişmeler hakkında 1,5 saatlik sunum yapan Caparov, Halk Kurultayı'nın Kırgız devletinin bugünü ile geleceğini birbirine bağlayan "canlı bir köprü" haline geldiğini vurguladı.

Caparov, "Halk Kurultayı, demokrasinin temeli ve platformudur. Devlet yetkililerinin halka danıştığının, taleplerini dinlediğinin ve ardından kararlar aldığının bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Ekonomideki büyümeye dikkati çeken Caparov, 2024 yılı itibarıyla kişi başına düşen milli gelirin 2 bin 513 dolara çıktığını, işsizliğin yüzde 3,7'ye, yoksulluk oranının ise yüzde 25,7'ye gerilediğini açıkladı.

Devlet işletmelerinin kar ettiğini belirten Caparov, Kumtor altın madeninden 678 milyon dolar net kar elde edildiğini söyledi.

Caparov, yolsuzlukla mücadelenin süreceğini vurgularken "Yağmacı zenginleşme dönemi sona ermiştir." dedi.

Meclis Başkanı Turgunbek uulu, dün Meclis Genel Kurulunda bütçe kanununun kabul edildiğini anımsatarak meclisin siyasi kavgalardan uzak durarak asli yasama görevine odaklanacağını ifade etti.

94 yeni tesis açıldı

Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, kurultayı vatandaşların yönetime katılımı açısından "eşsiz bir demokratik platform" olarak nitelendirirken ülke genelinde 94 yeni sosyal ve üretim tesisinin çevrim içi açılışını gerçekleştirdi.

Devlet kurumları ile halkın temsilcileri arasında doğrudan iletişimin kurulacağı, soru-cevap bölümlerinin yer aldığı kurultay, yarın akşam Cumhurbaşkanı Caparov'un yapacağı değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
