Kırgızistan'da 4. Halk Kurultayı, sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi

Bişkek'te düzenlenen 4. Halk Kurultayı, ülkenin sorunlarını ve taleplerini ele alarak sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona erdi. 700 delege, yerel kalkınma projeleri ve sosyal hizmetler gibi konularda görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, öneri ve şikayetleri dikkatle takip etti.

Kırgızistan'da toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesini, ülkenin güncel sorun ve taleplerinin ele alınmasını amaçlayan 4. Halk Kurultayı, sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Başkent Bişkek'te iki gün süren kurultaya ülkenin tüm bölgelerinden yaşları 21 ile 90 arasında değişen 700 delege katıldı.

Kurultayda söz alan delegeler, yerel kalkınma projelerini, bölge halkının taleplerini ve çözüm bekleyen sorunları dile getirdi.

Delegeler, sosyal hizmetler, işleme sanayisi, altyapı çalışmaları, temiz içme suyuna erişim, tarım ve girişimciliğin desteklenmesi gibi başlıkları gündeme taşıdı.

Ayrıca, yurt dışında yaşayan Kırgız vatandaşlarının karşılaştığı vize sorunları ve talepleri de kurultayın öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, talepleri not aldı

Kurultay boyunca delegelerin öneri ve şikayetlerini dikkatle takip ederek notlar alan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kürsüden dile getirilen tüm soru ve endişelere bizzat yanıt verdi.

Kurultaya Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu???????'nun yanı sıra Bakanlar Kurulu yetkilileri, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, kabine üyeleri ve bazı milletvekilleri katıldı.

Yargıda temsil kararı

4. Halk Kurultayı Başkanı Mambetkerim Çekirov, delegelerin onayına sunulan 5 maddelik sonuç bildirisine ilişkin detayları paylaştı.

Çekirov, kabul edilen bildiriye göre Halk Kurultayı Sekretaryası tarafından 10 gün içinde bir delegenin belirleneceğini, bu delegenin Kırgızistan Parlamentosunun onayıyla Kırgızistan Hakimler Kurulunda temsil yetkisine sahip olacağını söyledi.

Bir sonraki Halk Kurultayı'nın, yeni delegelerle bir yıl sonra yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
