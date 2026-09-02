Caparov ve Putin Bişkek'te İkili İşbirliğini Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili işbirliği konularını görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ve Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Caparov ve Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemini, siyasi, ticari, ekonomik, enerji ve insani alanlardaki güncel konulara yönelik işbirliği adımlarını değerlendirdi.

Görüşmede taraflar, ticaret, ekonomi, yatırım, enerji ve insani yardım alanlarındaki olumlu dinamiklere dikkati çekerek bölgeler arası bağların geliştirilmesi, ortak ekonomik projelerin uygulanması, eğitim işbirliği ve Rus dilinin desteklenmesi başta olmak üzere çeşitli ikili işbirliği konularını ele aldı.

Caparov görüşmede, "İkili ilişkilerimiz sağlam bir temele dayanmaktadır ve stratejik niteliktedir. Rusya Federasyonu ile elde edilen yüksek düzeydeki etkileşime büyük önem veriyoruz ve pratik işbirliğini daha da güçlendirmeye ve genişletmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, ŞİÖ Zirvesi'ne katılımı ve Kırgızistan'ın örgütün dönem başkanlığındaki önceliklerine verdiği destekten dolayı Putin'e teşekkür etti.

Putin, Kırgızistan'ın ŞİÖ Zirvesi'nin hazırlanmasında ve ev sahipliğinde yaptığı kapsamlı çalışmalara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Kırgızistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığı sırasında, sizin doğrudan katılımınızla, örgütün daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli kararlar alındı. Zirvenin ardından, Bişkek Deklarasyonu ve ŞİÖ Tüzüğü Protokolü de dahil olmak üzere bir dizi önemli belge onaylandı."

Kırgızistan-Rusya stratejik ortaklığının dostluk, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme geleneklerine dayanarak geliştiğini belirten Putin, "İkili işbirliğinin kilit konularını bizzat takip ediyoruz ve etkileşimimizi tutarlı bir şekilde daha da geliştirmeye kararlıyız." dedi.

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan-Rusya işbirliğinin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'e Kırgızistan Dostuk (Dostluk) Nişanı takdim etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bişkek'teki ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na ve ŞİÖ Zirvesi'ne (ŞİÖ artı) katılmıştı.

Kaynak: AA