Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan BDT Toplantısında Ekonomik Büyüme Vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerde temel makroekonomik göstergelerin istikrarlı büyümesi, altyapı gelişimi ve bölgenin artan yatırım çekiciliği sayesinde sosyoekonomik durumun istikrarlı şekilde güçlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus ve Rusya devlet başkanlarının katılımıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

BDT bölgesindeki ekonomik gelişmelere dikkati çeken Caparov, topluluktaki, temel makroekonomik göstergelerin istikrarlı büyümesi, altyapı gelişimi ve bölgenin artan yatırım çekiciliği sayesinde sosyoekonomik durumun istikrarlı bir şekilde güçlendiğini vurguladı.

"Yüzde 11'lik GSYH artışı yakaladık"

Kırgızistan'ın sürdürülebilir ve açık bir ekonomi geliştirme çabalarının devam ettiğini belirten Caparov, son üç yılda yıllık ortalama yaklaşık yüzde 9 büyüme sağladıklarını, 2025'in ilk yarısında ise yüzde 11'lik Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı yakaladıklarını aktardı.

Caparov, "Bu ekonomik büyüme, yatırım ortamının iyileştirilmesi, iş geliştirme için uygun koşulların oluşturulması ve dijital teknolojilerin aktif olarak uygulanması sayesinde mümkün oldu." dedi.

"Gündem, güncel ve zamanında"

Toplantının gündeminin "güncel ve zamanında" olduğunu dile getiren Caparov, küresel zorlukların arttığı bir dönemde, Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması adına ortak çabaların önemine işaret etti.

Kırgızistan'ın Özbekistan ve Tacikistan ile sınır konularını çözdüğünü hatırlatan Caparov, "Bugün Orta Asya'da karşılıklı güven, anlayış ve iyi komşuluk ortamı oluşmuştur. Bu da bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Suçla mücadele alanında ortak açıklamaların kabulünü desteklediklerini vurgulayan Caparov, toplantıda askeri işbirliği ve güvenlik alanında temel politika belgelerinin de kabul edileceğini aktardı.

Enerji güvenliğine ilişkin işbirliği belgelerinin önemine değinen Caparov, "Günümüz koşullarında, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji tedariki meselesi acil önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Caparov, bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak "Kırgızistan, ortak zaferin gerçek tarihini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, BDT dönem başkanlığının 2026 yılı için Tacikistan'dan Türkmenistan'a devredildiği bildirildi.