Kiraya yüzde 25'ten fazla yapılan zam geri alınabilecek mi? Yargıtay'dan açıklama var

Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir açıklama geldi. Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme ilgili çıkan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok" denildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, 3. Hukuk Dairesince verilen bir kararın bazı basın organlarında, "Kiracıların yüzde 25'ten fazla yapılan artışları geriye dönük olarak talep edebileceği" şeklinde yanlış yorumlandığını bildirildi. Haberlerin dairenin kararıyla bir ilgisinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin kararının, Konya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın, 2013'te, 31 Aralık 2022'ye kadar ihale usulüyle kiralanmasına ilişkin bir dosyayla ilgili olduğu belirtildi.

EMSAL KARARDAN ÖRNEK VERİLDİ

Kira kontratında artış oranının, üretici fiyat endeksi ortalamasına göre belirlenmesi kararına 2019'da dava açan kiracının, 1 Ocak 2019'dan başlayan döneme ilişkin kira tespiti ile bu tarihe kadar fazladan ödenen bedelin iadesini talep ettiği ifade edilen açıklamada, yerel mahkemenin, kiracının davasını kabul ederek fazladan ödenen miktarın iadesine karar verdiği aktarıldı.

DEĞİŞİM ORANINI GEÇMEME VURGUSU YAPILDI

Yargıtay'ın açıklamasının detayları şöyle:

"Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihadının, konut kiralarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yenilenen kira dönemleri için kira artışına yüzde 25 sınır getiren 7409 sayılı kanunun 4. maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen 'Geçici Madde 1' ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır."