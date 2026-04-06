Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Hatay'da depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde yüz oranında artış yaşanırken, kentte deprem konutlarının teslimiyle kira fiyatları düşmeye devam ediyor. Kira fiyatlarının dairelerin katlarına ve şehre uzaklığına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 7 bin TL, en yüksek kira fiyatının ise 12 bin TL olduğunu belirterek 5 bin TL'ye dahi kiralama gerçekleştiğini söyledi.

Asrın felaketinde binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay'da 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde 100 oranında artış yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte teslim edilen deprem konutları kira fiyatlarını da etkiledi. Geride kalan süreçte toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken, vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarının tavan yaptığı kentte konutların teslimi ve ailelerin yerleşmesiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Dairelerin kira fiyatlarının bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 7 bin TL, en yüksek kira fiyatının 12 bin TL civarında olduğunu söyledi. Özkan, zaman zaman evini 5 bin TL'ye dahi kiraya verenler olduğunu ifade etti.

"YÜZDE 90'A VEREK BİR DOLULUK BEKLİYORUZ"

Yaz aylarında konteynerlerin boşaltılmasıyla TOKİ konutlarında yüzde 90'a varan doluluk oranını beklediklerini ifade eden Özkan, "Hatay, 6 Şubat 2023 yılındaki depremle en büyük yıkımı yaşamıştık ve sonrasında teslim ettiğimiz arzını çoğalttığımız TOKİ konutlarıyla beraber kira fiyatlarında düşüşleri görmüş olduk. Bu düşüşler arasında tabii şehir merkezine henüz yerleşemedik. Yalnız TOKİ konutlarının, kira fiyatlarında epey bir gerileme oldu. TOKİ konutlarında kiralar; şu an 7 bin TL'ye kadar gerilerken en yüksek fiyatlarımız ise 13 bin TL'yi buluyor. Hatta şu an TOKİ konutlarını kiraya veren vatandaşlarımız 5 bin TL'ye kadar işlem yaptığımız dairelerimiz oluyor. Kot farkı, cephe farkı ve TOKİ'nin konumu fiyatları epey bir değiştiriyor. Ortalama fiyatlarımız şu an 7 ila 13 bin TL arası değişiyor. Kış aylarında biz de genelde bir durgunluk olur ve genelde insanlarımız pek evlerini taşımak istemezler. Ancak Hatay'da yine de bir hareketlilik olmaya başladı. Çünkü konteynerlerimiz artık boşaltılmaya başlıyor. Konteynerlerin boşalmasıyla beraber insanlar da artık bir normal bir hayata geçiş yapmak istiyor. bu süreçte artık TOKİ'lerde talep görmeye başladı. Yazın büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü konteynerlerin tamamı kalkacağını devletimiz söylemişti ve böylece genel olarak bir daire ihtiyacı doğacak. Bu ihtiyaçla beraber TOKİ'lerimizde yüzde 90'a varan bir doluluk bekliyoruz. Bu doluluğun yanında şehir merkezinde de dairelerimizin arzı, teslim edildiği için rezerv alanlardaki konutlarla beraber kiralar da aslında çok büyük bir yükseliş de beklemiyoruz" dedi.

"ŞU AN 5-BİN TL'DEN BAHSEDİYORUZ"

Geçen yıl TOKİ konutlarında kira fiyatının 12 bin TL iken bu yıl ise 5 bin TL'ye kadar düştüğünü söyleyen Jülide Özkan, "Geçen yıl 11 bin TL ila 12 bin TL iken bu yıl en düşük fiyatımız şu an 5 ila 6 bin TL'den bahsedebiliyoruz. Devlet taksit tutarlarını açıkladıktan sonra kiralarda insanlar yine düşüş talep etmeye başladılar. Taleplerle beraber mülk sahipleri de buna bir cevap verdi. Kiralarımızda bir düşüş oldu. Daha öncesinde konuştuğumuz fiyatlar 15 bin TL iken insanlar 8 bin TL taksit ödeneceğini, 8 bin TL civarı artık kiralar talep etmeye başladılar. Zaten daha önce söylediğim gibi de bu fiyatlara kadar kiralarımız düştü. 5 bin TL verilen TOKİ konutumuz oldu. En yüksek fiyatımız şu an 12 bin TL'yi bulabiliyor ve daha yükseğini göremiyoruz maalesef verilmiyor, daire boş kalıyor ve talep görmüyor. Çünkü artık hem taksit ödemeleri belirlendi hem de daire sayılarımız arttı. Daire sayımız artınca da insanların seçeneği arttı. Seçeneklerle beraber şu an 5 bin TL ila 12 bin TL arası diyebileceğimiz bir kira fiyatı oluştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı