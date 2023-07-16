Kilis'te Makilik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çınar Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda çıkan yangını görenler, durumu Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.