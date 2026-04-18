Kilis'te Kaçak Altın Operasyonu: 2 Kilo 729 Gram Altın Ele Geçirildi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri altın kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Altınlara el koyan ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Haberler.com
500

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Özgür Özel, İspanya'da Başbakan Sanchez ile bir araya geldi

Dikkat çeken zirve! Özgür Özel ile Sanchez bir araya geldi
İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama

İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama