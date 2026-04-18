Kilis'te Kaçak Altın Operasyonu: 2 Kilo 729 Gram Altın Ele Geçirildi

KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri altın kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Altınlara el koyan ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

