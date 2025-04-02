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Kilis'te CHP'nin Boykot Çağrısı Etkisiz Kaldı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kilis'te yaptığı boykot çağrısı, kentin ticari faaliyetlerini etkilemedi. Vatandaşlar alışverişlerine devam ederken, yerli firmaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Kilis'te boykot çağrısı karşılık bulmadı

KİLİS - Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan boykot çağrısı Kilis'te karşılık bulmazken, kentteki ticari faaliyetler olağan seyrinde devam etti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından başlayan süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak boykot çağrısını desteklediğini açıklamıştı. Ancak Kilis'te vatandaşların günlük alışverişlerine devam ettiği görüldü.

Özellikle kuruyemişçiler ve tatlıcılarda yoğunluk gözlemlenirken, esnaflar satışlarda sıra dışı bir düşüş yaşanmadığını belirtti. Kentteki ticari faaliyetlerin olağan seyrinde devam ettiği gözlemlendi.

"Milletin bağrından çıkmış firmaları boykot etmek akla ziyan"

Kilisli iş adamı Necmettin Şekeroğlu, boykot çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Üzülerek ifade ediyorum ki, bu milletin bağrından çıkmış firmaları boykot etmek akla ziyan bir iştir. Özellikle yerli ve milli firmaların boykot edilmemesi lazım. Bu çağrı kesinlikle muhalefet partisine yakışmıyor. Zaten vatandaşlarımız da bunu desteklemiyor. Görüldüğü gibi alışverişler devam ediyor. Milli ve yerli firmaları destekleyen tüm vatandaşlarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehirdeki esnafların görüşü de boykot çağrısının ticarete olumsuz bir yansıması olmadığı yönünde olurken, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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