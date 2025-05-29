Kilis'te Bilim ve Sanat Şenliği Düzenlendi

Kilis'te Bilim ve Sanat Şenliği Düzenlendi
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde düzenlenen bilim ve sanat şenliğinde öğrencilerin projeleri sergilendi. Şenlikte okuma standı ve spor gösterileri de yer aldı, etkinlik Gazze'deki çocuklar yararına kermesle desteklendi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bilim ve sanat şenliği düzenlendi.

Musabeyli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki şenlikte, öğrencilerin bilimsel proje çalışmaları ve bir çok kategoride yaptıkları eserler sergilendi.

Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılıç, "Okuma ve kitap standı ve spor gösterilerinin sunulduğu, Gazze'deki çocuklar yararına kermes düzenlediğimiz şenlikte öğrencilerimiz mutlu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kankılıç, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğe, Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, Musabeyli Belediye Başkanı Mehmet Ölmez, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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