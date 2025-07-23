Kilis'te Antep Fıstığı Hasadı İçin Hırsızlık Denetimleri Artırıldı

Kilis'te Antep Fıstığı Hasadı İçin Hırsızlık Denetimleri Artırıldı
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Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarını önlemek için karadan ve havadan denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı, 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğu bölgelerde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 77 bin dekar alanda ekili Antep fıstığı bahçelerinde, yaklaşan hasat öncesi güvenlik tedbirlerini artırdı.

Komando ve asayiş timleri, yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğu bölgelerde dron ile havadan denetim yapıyor.

Ekipler, ayrıca belirli bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarında kontrollerini sıklaştırarak olası hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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