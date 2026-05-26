Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: CHP kasasında 1 milyar TL var, Bülent Kuşoğlu mali işlerden sorumlu olacak

Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde CHP'nin mali durumu ve disiplin sürecine ilişkin bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu'nun partinin kasasını Bülent Kuşoğlu'na emanet edeceğini, kasada 1 milyar TL'nin üzerinde para olduğunu ve geçmiş dönem harcamalarının inceleneceğini belirtti. Ayrıca disiplin sürecinin işletileceğini, yolsuzluk iddialarının komisyon tarafından inceleneceğini ve tutuklu belediye başkanlarına 'aklanın gelin' denileceğini ifade etti.

