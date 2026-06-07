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Kılıçdaroğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Tebrik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ı sosyal medyadan kutladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Aziz Yıldırım'ı kutladı. Kılıçdaroğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Köklü tarihiyle Türk sporunun lokomotiflerinden biri olan Fenerbahçe'nin, yeni yönetim dönemiyle birlikte ülkemizin sportif başarılarına büyük katkılar sunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Sayın Başkan'a ve ekibine bu onurlu görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

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