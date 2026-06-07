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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Yıldırım'ı kutladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik ederek başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Köklü tarihiyle Türk sporunun lokomotiflerinden biri olan Fenerbahçe'nin, yeni yönetim dönemiyle birlikte ülkemizin sportif başarılarına büyük katkılar sunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Sayın Başkan'a ve ekibine bu onurlu görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

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