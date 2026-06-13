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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası Mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, 'Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın; mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün; görüşlerimizin, düşüncelerimizin, farklılıklarımızın ötesinde, milletimizin aynı heyecanla, aynı umutla ve aynı gururla tek yürek olduğu bir gündür. Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum."

Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın; mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.

Bugün 86 milyon yürek sizinle, Türkiye sizinle.  Haydi Bizim Çocuklar..."

Kaynak: ANKA
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