Kılıçdaroğlu: '5'li Çeteler, Çantacılar, Örgütler, Uyuşturucu Baronları, Komisyoncular, Soysuzlar... Bu Devleti Sizden Temizleyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, yolsuzlar, 5'li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; suikast sonucu katledilen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun, "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket…" paylaşımını alıntıladı ve açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Mafyalar, yolsuzlar, 5'li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."

ANKA / Güncel