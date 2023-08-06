Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz için memleketi İslahiye'de askeri tören düzenlendi. Özkorkmaz'ın cenazesi, Sıddıka Tayyar Hatun Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Törene İslahiye 106. Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Albay Sedat Mercan, Topçu Albay Sinan Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, askeri erkan, vatandaşlar ve gazinin yakınları katıldı. - GAZİANTEP