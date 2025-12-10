Haberler

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yeni hizmet binası tamamlanma aşamasında

Güncelleme:
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni hizmet binasının kaba inşaatı 78 günde tamamlanma aşamasına geldi. Oda Başkanı Şeyhi Odakır, yapılacak çalışmalarla hizmet binasının yıl bitmeden tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) yeni hizmet binasının kaba inşaatı 78 günde tamamlanma aşamasına geldi.

KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkanı Şeyhi Odakır, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki hizmet binasında şantiye şefi Ali İhsan Usta ile incelemelerde bulundu.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Odakır, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını, esnaf ve sanatkarların müstakil bir hizmet binasına kavuşacaklarını belirtti.

Bodrum, zemin ve birinci katın 78 günde tamamlandığını, ikinci katın ise kolonlarının inşa edildiğini aktaran Odakır, "İnşallah gelecek hafta tabliyesi de dökülüp bitirilecek. Küçük bir çatı katı kısmının yapımıyla kaba inşaatı tamamlamış olacağız. Hava şartları elverirse eğer yıl bitmeden kaba inşaatı bitmiş olarak göreceğiz. Gelecek sene içerisinde de artık iç ve dış çalışmaları tamamlayıp açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Odakır, hizmet binasının yapımında emeği olan ekip arkadaşlarına, şantiye çalışanlarına, şehrin yöneticilerine, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine teşekkür etti.

