Kesk: "Sahte Tüik Rakamlarına Göre Bile Enflasyonda Dünya Beşincisi Olan Bir Ülkede Yaşıyoruz"

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK), TÜİK ocak ayı verilerine ilişkin, "Sahte TÜİK rakamlarına göre bile enflasyonda dünya beşincisi olan bir ülkede yaşıyoruz. İktidar yıllardır bizleri 'enflasyonu düşürdük, düşüreceğiz' diyerek oyalıyor. Oysa IMF'ye göre bile Türkiye, 2026 yıl sonunda yüzde 21 enflasyon hedefine ulaşsa dahi dünyada en yüksek enflasyona sahip sekizinci ülke olacak" açıklamasında bulundu.

TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından KESK, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. KESK tarafından yapılan paylaşım şöyle:

"Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı. Maaş artışlarımız daha ilk ayda yarı yarıya eridi. 'Enflasyon farkı' adı üzerinde geçmiş altı ayın farkıdır. Dolayısıyla kamu emekçileri ve emeklileri 2026 yılına yüzde 11 maaş artışı ile başlamıştı. TÜİK verilerine göre enflasyon ilk ayda yüzde 4,84 arttı. Maaş artışımızın neredeyse yarısı daha ilk ayda eridi. Önümüzdeki beş ay boyunca maaşlarımız artmayacak. Ancak enflasyon artmaya devam edecek. Kayıplarımız daha da artacak. Temel harcama gruplarında yaşanan artış genel enflasyonu katladı. Bugün açıklanan TÜİK rakamlarına göre aylık genel enflasyon yüzde 4,84 olurken, sağlık enflasyonu bunun üç katından fazla artarak yüzde 14,85 oldu. Sigorta ve finansal hizmetler harcama grubunda yaşanan artış ise aylık genel enflasyonun iki katından fazla, yüzde 10,82 olarak gerçekleşti. Eğitim ve gıda harcamalarında ise aylık enflasyon genel enflasyonun yaklaşık 1,5 katı artarak sırasıyla yüzde 6,61 ve yüzde 6,59 oldu."

"Ne yazık ki bir kez daha haklı çıktık"

TÜİK rakamlarına göre yıllık genel enflasyon yüzde 30,65 olurken, eğitim enflasyonu genel enflasyonun iki katından fazla bir seviyeye çıkarak yüzde 64,70'e ulaştı. Konut enflasyonu ise genel enflasyonun yaklaşık 1,5 katına çıkarak yüzde 45,36 oldu. Şubat ayı kira artışında temel alınacak olan 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,98'e yükseldi. Buna göre ocak ayından itibaren maaşı 60 bin lira olan ve kirası 25 bin lira olan bir kamu emekçisinin, şubat ayından itibaren kirası 8 bin 745 lira artarak 33 bin 745 lira olacak. Ancak maaşı aynı kalacak. Toplu sözleşme döneminde, 2025 yılı haziran ayında, '6 ay sonra, Ocak 2026'da yoksulluk sınırı en az 100 bin lira olacak' demiştik. Ne yazık ki bir kez daha haklı çıktık. Ocak 2026 itibarıyla yoksulluk sınırı 102 bin liraya, açlık sınırı ise 35 bin liraya dayandı. Tüm bu rakamlar, artık çalışan yoksulluğunu değil, çalışan açlığını konuştuğumuz bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Sahte TÜİK rakamlarına göre bile enflasyonda dünya beşincisi olan bir ülkede yaşıyoruz. İktidar yıllardır bizleri 'enflasyonu düşürdük, düşüreceğiz' diyerek oyalıyor. Oysa IMF'ye göre bile Türkiye, 2026 yıl sonunda yüzde 21 enflasyon hedefine ulaşsa dahi dünyada en yüksek enflasyona sahip sekizinci ülke olacak. Yani bir sene daha 'ekonomik soykırım' programına maruz bırakıldıktan sonra bile gelebileceğimiz seviye bellidir. Bu faturayı ödemiyoruz demenin zamanı gelmiştir, geçmektedir.

"Kira, kreş ve yol desteği verilmesini istiyoruz"

Maaşlarımızda hemen şimdi, şubat ayından itibaren ek yüzde 25 artış yapılmasını, 2024 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını, iki yıl önce verilen sözlerin yerine getirilmesini, tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini, ilave seyyanen ödenek tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesini, mülakatın kaldırılmasını, haziran ayına kadar 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engelleri kaldıracak şekilde evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini, en geç haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masasının kurulmasını, en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, kira, kreş ve yol desteği verilmesini istiyoruz."