KESK'ten 2025 Bütçe Teklifi Protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni protesto etmek amacıyla miting düzenledi.

KESK'in "bütçe" mitingi çağrısı üzerine, Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan sendika üyeleri, sloganlar atarak kortej eşliğinde Anadolu Meydanı'na yürüdü.

Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilen, KESK'in yanı sıra DİSK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyelerinin de yer aldığı mitingde, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi protesto edildi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, burada yaptığı konuşmada, laiklik ve Cumhuriyet mücadelelerini büyüterek sürdüreceklerini, Kürt sorununun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Bütçelerin sadece belli şablonlardan, cetvellerden, bilançolardan oluşan düz metinler olmadığını vurgulayan Karagöz, bütçeden çiftçilere, üniversite öğrencilerine ve emeklilere pay aktarılması talebinde bulundu.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin iki katı düzeyinde olduğunu savundu.

Savunma bütçesindeki artışa ilişkin eleştirilerde bulunan Koçak, "Savaş mı var bu ülkede, savaşa mı giriyoruz? Yüzde 42 savunmayı artırmak niye? Bu iktidar 100 liralık bütçenin 15'ini savunmaya aktarıyor. Savunma yandan tekelleşmiş kurumlarla yürüyor. " ifadelerini kullandı.

CHP ve DEM Parti'den bazı milletvekilleri ile parti temsilcilerinin katıldığı miting, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın konserinin ardından sona erdi.