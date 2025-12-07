Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi
Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın katıldığı toplantıda, turizm sektörünün durumu değerlendirildi ve ihtiyaçlar ile sorunlar ele alındı.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda sektörün genel durumu değerlendirildi.
Turizm sektörünün ihtiyaçlarının ve sorunların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.
Özcan, turizm sektörünün gelişimi için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
