Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda sektörün genel durumu değerlendirildi.

Turizm sektörünün ihtiyaçlarının ve sorunların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

Özcan, turizm sektörünün gelişimi için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.