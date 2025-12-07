Haberler

Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi

Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın katıldığı toplantıda, turizm sektörünün durumu değerlendirildi ve ihtiyaçlar ile sorunlar ele alındı.

Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda sektörün genel durumu değerlendirildi.

Turizm sektörünün ihtiyaçlarının ve sorunların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

Özcan, turizm sektörünün gelişimi için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
İzmir'de peygambere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! İlk 10'da 2 ilimiz var
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.