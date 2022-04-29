Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ikiz kardeşlerin doğum gününü kutladı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sabah okullarına giden Atabey ve Türkbey kardeşlerin doğum gününü pasta keserek kutladı.

Helvacıoğlu, öğrencileri makam aracıyla okula götürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Atabey ve Türkbey Köstek'in evine gelen Helvacıoğlu, çocukların doğum günü olduğunu öğrendi.

İkiz kardeşlerin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini söyledi.

Her sabah 2 öğrenciyi okula bıraktığını belirten Helvacıoğlu, "Okul yolunda öğrencilerimizin isteklerini not alıyoruz. Bugün de Atabey ve Türkbey'i dinledik ve doğum günü olduğunu öğrendik. Onlara bir sürpriz yaptık. İkiz kardeşlerin ömürleri boyunca yan yana olmalarını temenni ediyor, sağlıklı bir ömür diliyoruz." diye konuştu.

Helvacıoğlu, çocukları Raşit Efendi İlkokulu'na makam aracıyla bıraktı.